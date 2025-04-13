الدعم السريع يصفي 10 من الكوادر الطبية في ولاية شمال دارفور خلال يومين

أفادت شبكة أطباء السودان بأن قوة تتبع للدعم السريع قامت بتصفية 10 من الكوادر الطبية بينهم مدير مستشفى "أم كدادة" بولاية شمال دارفور و 9 آخرين من الكوادر الطبية



وذكر المصدر أن قوة تتبع للدعم السريع نفذت هجوما في المنطقة المذكورة. وعبرت شبكة أطباء السودان عن بالغ أسفها جراء التصفيات الممنهجة للكوادر الطبية العاملة في دارفور رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بالولاية المحاصرة في ظل معاناة الآلاف من المدنيين جراء نقص الكوادر الطبية بولاية شمال دارفور.

وتؤكد الشبكة أن استهداف الكوادر الطبية بصورة ممنهجة داخل المرافق الطبية هو تمادٍ واضح في القتل حيث يهدد مقتل الكوادر الطبية بمعاناة آلاف المرضى بولاية شمال دارفور مما يعني أن عمليات التصفية هي محاولة لوقف أي خدمات طبية وتهديد واضح لحياة المدنيين العزل بالمنطقة مما سيدفع الآلاف من المدنيين للنزوح مرة آخرى بحثا عن الخدمات الطبية.

وطالبت الشبكة المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال للضغط على الدعم السريع لوقف عمليات القتل الممنهج ضد الكوادر الطبية التي تعمل في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد لتطبيب الناس وإنقاذ حياتهم رغم قلة الإمكانيات وشح المعينات الطبية.