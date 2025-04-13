الرئيس السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية

يتوجه اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت، وذلك في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج العربي.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر ستتضمن لقاءً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث من المقرر بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.



كما سيعقد الرئيس لقاءً مع عدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى دولة الكويت، في المحطة الثانية من جولته الخليجية، حيث سيلتقي بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والكويت، وحرص الجانبين على دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.