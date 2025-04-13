ضبط 5 متهمين بحيازة مخدرات 82 كيلو و3 آلاف قرص و19 أمبولا في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على 5 أشخاص في الإسكندرية؛ لاتهامهم بحيازة 82 كيلو جرام مواد مخدرة "حشيش، وهيروين، وكوكايين، وبودر، وشادو"، و3 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و19 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين، بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش، وطلقتين لذات العيار.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية مُسجلة، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، متخذين من نطاق دوائر أقسام شرطة المحافظة مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل كمين للمتهمين، وضبطهم في نطاق عدد من أقسام شرطة المحافظة، وبفحص حالتهم تبين أن محال إقامتهم محافظة الإسكندرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، ومبالغ مالية، و5 هواتف محمولة، وبندقية خرطوش، وطلقتين من ذات العيار.

وباقتياد المتهمين إلى دواوين أقسام الشرطة محل الضبط ومواجهتهم اعترفوا بنشاطهم، وأقروا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والبندقية الخرطوش والطلقتين للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، تم تحريز المضبوطات، وتحرير عدة محاضر إدارية بوقائع الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.