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أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يطالب بسرعة البت في مسألة خصم الثلاث نقاط الإضافية من الأهلي بعد الانسحاب من مباراة القمة.

قال أحمد سالم في برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" عبد الواحد السيد يتخذ قرارات تنظيمية داخل غرفة الملابس، وقرار ناصر ماهر يخص مدير الكرة لتنظيم غرفة الملابس".

أضاف:" نطالب بالإسراع في البت بشأن خصم الثلاث نقاط الإضافية من الأهلي بعد الانسحاب من القمة خاصة أن رابطة الأندية تجاهلت القرارات المنطقية التي صدرت من قبل".

أوضح:" زيزو يكمل مع الزمالك ؟ زيزو لاعب في الزمالك حتى آخر يوم في عقده وعليه كل الالتزامات وله كل الحقوق وقرار مشاركته بيد المدير الفني".

أشار:" إخطار زيزو بموعد التدريب يوميا ؟ إجراء طبيعي يقوم به عبد الواحد السيد مع جميع اللاعبين.

أتم:" عمرو أدهم ينتظر حيثيات قرار باتشيكو ثم سيحدد الزمالك موقفه من الغرامة، ومن هنا لفترة القيد ربنا يسهل".