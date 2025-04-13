شعبة الذهب: مخاوف الانخفاض دفعت المستهلكين لبيع كميات كبيرة عند سعر 4000 جنيه

وصف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاعات الحالية في الأسعار بأنها «فاقت كل التوقعات»، مشيرا إلى تسجيل جرام عيار 21 مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 4700 جنيه.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن أسعار الذهب شهدت زيادة تخطت 20% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، موضحا أن الحرب التجارية الحالية المحرك الرئيسي لهذا الصعود.

وأوضح أن سياسات ترامب «الغريبة»، وما تلاها من حروب تجارية ومؤشرات تنبئ بركود اقتصادي عالمي غير معروف الأبعاد؛ دفعت المستثمرين بقوة نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأقوى والأعلى قيمة في أوقات عدم اليقين.

وأعرب عن أسفه إزاء ردود أفعال المستهلك المصري، قائلا إن «كميات كبيرة جدًا من الذهب تم بيعها من قبل المواطنين عندما وصل سعر عيار 21 إلى مستوى 4000 جنيه بل وقبل ذلك، اعتقادا منهم أن هذا هو السعر الأقصى، ولن يرتفع أكثر من ذلك، فتعرضوا لخسائر كبيرة بعد استمرار موجة الصعود».

ولفت إلى تسجيل سعر الجنيه الذهب 37 ألفا و600 جنيه، مشيرا إلى أن سعر الأوقية عالميا شهد قفزات هائلة لتتجاوز 3240 دولارا، مقارنة بمستوياته السابقة أثناء ذروة جائحة كورونا عند 2070 دولارا.

ولفت إلى ارتفاع سعر الأوقية أكثر من 50% مقارنة بمستوياته في عام 2020 عندما سجلت 1250 دولارا.