أوكرانيا ترفع تحذير السفر إلى المجر بعد هزيمة أوربان

رفعت أوكرانيا تحذير السفر إلى جارتها المجر، بعد فوز زعيم المعارضة المجرية بيتر ماجيار في الانتخابات.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، في بيان اليوم الاثنين، "انتهت الحملة الانتخابية، التي شابتها للأسف محاولات تضليل ضد أوكرانيا".

وأضاف سيبيها، أن سبب التحذير من السفر، وهو خطر تصاعد الاستفزازات ضد أوكرانيا، قد زال حاليا.

وأوضح سيبيها أنه يتوقع أن تعمل المجر، في ظل إدارة ماجيار، على تطبيع العلاقات مع أوكرانيا.

وقال سيبيها، إن "أوكرانيا مستعدة للعمل على تحقيق هذا الهدف"، مضيفا أن الفوز على رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي انتهج العديد من السياسات المناهضة لأوكرانيا، "يحمل دلالة واضحة".

وأضاف سيبيها، "لقد قال المجريون بوضوح: كفى".

وفي 6 مارس الماضي، نصحت كييف مواطنيها بعدم السفر إلى المجر، بعد قيام الحكومة في بودابست بمصادرة سيارات نقل أموال تابعة لبنك "أوشادبانك" الأوكراني، كانت متجهة من النمسا إلى أوكرانيا، واحتجزت سبعة من مرافقيها.

وكان أوربان قد بنى حملته الانتخابية على رفض تقديم المساعدات لأوكرانيا ومعارضة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.