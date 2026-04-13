 فون دير لاين: أزمة الشرق الأوسط تكلف الأوروبيين 22 مليار يورو - بوابة الشروق
الإثنين 13 أبريل 2026 3:48 م القاهرة
فون دير لاين: أزمة الشرق الأوسط تكلف الأوروبيين 22 مليار يورو

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 أبريل 2026 - 3:26 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أبريل 2026 - 3:26 م

حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي على العمل معا لتخفيف التداعيات المالية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط..

وقالت فون دير لاين، اليوم الاثنين، "منذ بداية الصراع قبل 44 يوما، زادت فاتورتنا من واردات الوقود الأحفوري بأكثر من 22 مليار يورو "25.7 مليار دولار".

وأضافت "هذا يظهر التأثير الهائل لهذه الأزمة على اقتصادنا".

وسوف تقدم المفوضية تدابير معينة الأسبوع المقبل، قبل اجتماع لقادة التكتل في قبرص بما في ذلك استراتيجية جديدة بشأن الكهرباء.

وقالت فون دير لاين: "نحن ندفع ثمنا باهظا للغاية لاعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري"، داعية إلى التوسيع السريع لتوليد الطاقة من الطاقة المتجددة والنووية في الاتحاد الأوروبي.

وتابعت، "كهربة أوروبا تعني جعل أوروبا أكثر استقلالية ولكن في الوقت الحالي نحن متخلفون في مسألة الكهرباء بعد الولايات المتحدة والصين على سبيل المثال".


