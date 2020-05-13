اتحاد الكرة الجزائري يدين التلاعب بنتائج المباريات

أدان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ما وصفه بالممارسات الشنيعة للتلاعب بنتائج المباريات، على خلفية تداول تسجيل صوتي يشير لتورط محتمل لمسؤول كبير في نادي وفاق سطيف.



وذكر الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأربعاء، أنه تلقى تسجيلا صوتيا بمكالمة هاتفية يناقش فيها شخصان التلاعب بنتيجة مباراة محتملة.



وأضاف " في انتظار التأكد من صحة التسجيل، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدين بقوة هذه الممارسات الشنيعة".



واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، على تسجيل صوتي، فحواه شخصا يشتبه بكونه فهد حلفاية، المدير العام لنادي وفاق سطيف وصيف دوري المحترفين، يتحدث هاتفيا مع آخر بشأن مساعي للتلاعب بنتائج المباريات



ويقول حلفاية المشتبه به، خلال التسجيل المذكور، إنه تحدث مع مسؤول في أحد الأندية، عن تمكين وفاق سطيف من الحصول على نقاط المباراة التي تجمع فريقهما على أن يسعى هو (أي حلفاية) لمساعدة هذا الفريق على الفوز بالمواجهة التي ستجمعه بمضيفه أهلي برج بوعريريج، وأنه سيتحدث إلى أنيس بن حمادي رئيس بوعريريج عندما يحين الوقت.



وأشار حلفاية إلى أنه لو فاز فريقه على مضيفه اتحاد بسكرة، وخسر شباب بلوزداد أمام مضيفه جمعية الشلف، فإن وفاق سطيف سيتوج بلقب الدوري، منوها أن الهبوط سيكون من نصيب نصر حسين داي ونجم مقرة.



وتغلب وفاق سطيف على اتحاد بسكرة 2 / صفر، بينما تعادل شباب بلوزداد مع مضيفه جمعية الشلف 2 / 2 في المرحلة الحادية والعشرين والتي أقيمت يومي الخامس والسابع من مارس الماضي.



كما تحدث حلفاية، عن قدرة وفاق سطيف على الفوز بكل المباريات خارج أرضه منها تلك التي ستجمعه باتحاد بلعباس الذي يدين لسطيف بمبلغ 50 ألف دولار نظير تعاقده مع أحد لاعبيه الأفارقة.



لكن حلفاية، كذب كل ما جاء في التسجيل الصوتي المسرب الذي وصفه بالمفبرك، مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء لإنصافه، مؤكدا أن نتائج وفاق سطيف نزيهة.