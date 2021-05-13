نائب محافظ الدقهلية يجري جولة ميدانية بمدينة المنصورة لمتابعة الالتزام بغلق المحلات

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أجرى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، جولة ميدانية بمدينة المنصورة؛ لمتابعة الالتزام بغلق المحلات، وفقا للمواعيد المحددة من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وشملت جولة نائب المحافظ، عددا من الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة بمناطق المشاية وشارع جيهان وحي الجامعة وشوارع قناة السويس والدراسات وعبده معروف والإمام محمد عبده وشارع 18.

وتابع الالتزام من قبل أصحاب المحلات بالغلق في المواعيد المقررة تطبيقا للقرارات المتخذة حفاظا علي سلامة الجميع.

وفي السياق ذاته، فقد استمرت جهود لجان التفتيش والمرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات؛ تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية والقرارات الصادرة في هذا الشأن، بالتعاون مع أجهزة الشرطة، لمتابعة الالتزام بالغلق للمحلات وفقا لقرار المواعيد الجديدة والذى بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس الماضي ويستمر العمل به لمدة أسبوعين.