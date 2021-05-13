روسيا: لافروف سيجتمع مع نظيره الجزائري بموسكو قريبا

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الوزير سيرجي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في 21 مايو الجاري في موسكو.

وقالت المتحدثة -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية- "في 21 مايو، سيجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم في موسكو".

وأضافت أنه من المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.