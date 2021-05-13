محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى

أدى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، يرافقه حازم عمر نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي مع أهالي مدينة قنا ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي وسط إجراءات احترازية مشددة بحضور عدد من القيادات الأمنية وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف.

ووجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء محافظة قنا بمناسبة عيد الفطر المبارك ،داعيا الله عزوجل أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وعقب انتهاء الصلاة استمع محافظ قنا والمصلين لخطبة العيد التى ألقاها وكيل وزارة الأوقاف والتى بدأها بتقديم التهنئة لأهالى المحافظة، وحث المصلين علي صلة الرحم وفضلها عند الله سبحانه وتعالى واختتمها بالدعاء لمصر داعيا المولي عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يرفع البلاء وعقب ذلك تبادل المحافظ والحضور التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط فرحة عارمة من المواطنين .

وهنأ محافظ قنا، المواطنين بالعيد متمنيا الخير والرخاء لمصر ولشعب قنا وشدد على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه، مطالبا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وكانت مديرية الأوقاف في قنا قد أعلنت إقامة صلاة عيد المفطر المبارك ٢٤٤٢ مسجدًا على مستوى المحافظة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الوزارة لحماية المواطنين.