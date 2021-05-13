الزمالك: شيكابالا يتجه للقضاء الدولي ضد «المتنمرين»

أكد عمرو الدرديري، المتحدث الرسمي باسم الزمالك أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول سيتجه إلى القضاء الدولي من أجل ملاحقة "المتنمرين".

وكان شيكابالا قد أعلن في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر ملاحقة المتجاوزين قضائيًا، وذلك بعد 24 من مباراة القمة أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال الدرديري في تصريحاته لقناة الزمالك :"عقوبات اتحاد الكرة كان هدفها عمل توازن بين الأهلي والزمالك. ونحن كنا اعترضنا بعدما رأينا عددًا كبيرًا من جماهير الأهلي في لقاء القمة الأخير".

وأضاف :"هشام إبراهيم، نائب رئيس الزمالك اعترض وتوجه لمدير الأمن وتم الضغط علينا ومراقب المباراة طلب بداية المباراة وتعهد بذكر الأمر في تقريره".

وتابع :"شيكابالا له عذر شديد للغاية على ما فعله. فهو يتعرض للتنمر منذ 20 عاما ونشاهد في المباريات الأوروبية يتم إلغاء المباراة إذا حدث تنمر على أحد اللاعبين".

وواصل :"شيكابالا اتفق على رفع قضية دولية عن طريق مجموعة من المحامين من أسوان. لقد طفح الكيل والنادي يسانده في موقفه. والساعات المقبلة ستحمل مفاجآت للناس المتنمرة".

وأتم :"للأسف المجموعة المتواجدة في إدارة الزمالك محترمة جدا وتعمل بالقانون واتحاد الكرة لا يناسبه ذلك. فما حدث في واقعة التحقيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي كان اتفاق بين الأخير واتحاد الكرة على أن يخضع للتحقيق دون أن يتعرض لعقوبة".