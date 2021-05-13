تتعالى ضوضاء عالية من صالون حلاقة بمدينة لاهور شرقي باكستان، حيث من غير المألوف سماع هذا الدوي لماكينة اللحام من صالون حلاقة يفترض به جو من الهدوء والانتعاش، ولكن الحلاق (علي عباس)، لديه طريقته الخاصة لجذب الزبائن الذين يستمتعون بقص الشعر تحت الساطور المشهر فوق رؤوسهم.

يقول علي عباس، لفرانس برس، إنه أراد بهذه الطريقة، توسيع قاعدته من الزبائن، حيث تدرب عام 2016 على الشعر الصناعى حتى تمرس فيه، ليبدأ بعد ذلك في العمل على شعر الزبائن، مستخدما ماكينة اللحام لقص الشعر أعلى الرأس والمساعدة بالقرم والساطور لتهذيب الجوانب واستخدام شظايا الزجاج الحادة لقص الطروف.

ويحكي عباس أن الزبائن كانوا خائفون في بداية الأمر، ولكنهم اعتادوا الطريقة وأحبوها، لأنال بعدها شهرة واسعة جعلت مني ضيفا في العديد من القنوات والصحف الباكستانية.

ويبلغ سعر الحلاقة غير التقليدية لدى عباس، 13 دولارا، ضعف سعر الحلاقة العادية، ويوفر أيضًا خدمة حلاقة للسيدات بـ4 دولارات إضافية.

ويقول علي سكليم أحد زبائن عباس، إنه يشعر بالاسترخاء والانتعاش، فيما عبرت الزبونة روجة باهيتا عن حبها باستخدام الساطور في قص شعرها لجعله ينمو سريعا.