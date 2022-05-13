ألمانيا: إيداع طالب السجن الاحتياطي عقب إحباط هجوم بقنبلة على مدرسة

عقب إحباط هجوم بقنبلة على مدرسة في مدينة إيسن الألمانية، أمر قاض ألماني بإيداع طالب مشتبه به - 16 عاما السجن الاحتياطي.

وأعلن مكتب المدعي العام في دوسلدورف، اليوم الجمعة، ردا على استفسار أن قاضي التحقيقات أصدر مذكرة التوقيف التي طلبها الادعاء العام.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن الطالب متهم، من بين أمور أخرى، بالإعداد لعمل عنف خطير يهدد الدولة.

وكان هربرت رويل، وزير الداخلية المحلي بولاية شمال الراين-ويستفاليا، صرح أمس الخميس بأن الشرطة اكتشفت موادا مخصصة لصنع قنبلة بهدف التخطيط لهجوم لدى الطالب الذي احتجزته صباح أمس بعد تفتيش مسكنه ومصادرة أسلحة وصناديق به.

وبحسب البيانات، عثرت الشرطة على كتابات ومواد يمينية متطرفة تتعلق بتصنيع قنبلة. وتحفظت الشرطة على مادة متفجرة و 16 أنبوبا، بعضها مزود بساعات ومسامير، بالإضافة إلى بندقية يدوية الصنع وقوس بسهام.

وعلمت (د.ب.أ) من مصادر في التحقيقات، اليوم، أن الهجوم كان وشيكا على ما يبدو، حيث كان من المخطط تنفيذه إما مساء أمس الخميس أو اليوم الجمعة.

ووفقا للمصادر، فإن المبلغ عن المشتبه به زميل له في الصف.

وبحسب صحيفة "فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج" الألمانية، أعلن المشتبه به الألماني "وداعه إلى الأبد" و "هدية للجميع".

وأعلن الادعاء العام أنه تم طلب إصدار مذكرة التوقيف ضد الطالب أيضا بتهمة انتهاك قانون الأسلحة والمتفجرات والإعداد لتفجير بمواد ناسفة.

وكان الطالب المُبلِغ أخبر السلطات بأن المشتبه به يعتزم وضع قنبلة في مدرسته.

وبعد ذلك تم تفتيش المدرسة الحالية والسابقة للطالب باستخدام كلاب متخصصة في الكشف عن المتفجرات. ولم يتم العثور على أي أشياء مشبوهة.