كشك إلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين بحي المعادي جنوب القاهرة

تمضى الدولة قدماً في تنفيذ استراتيجياتها لبناء مصر الرقمية من خلال تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها للارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد و تطوع التكنولوجيا في تحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين لتتواكب مع الحوكمة والتنمية الشاملة.



وفي هذا السياق، تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تفعيل الكشك الالكترونى بحي المعادي لتلقى الشكاوى والطلبات على مدار ٢٤ ساعة وفى أيام العطلات الرسمية، موضحة أنه من المتوقع أن تساهم الخدمة الجديدة في توفير الوقت والجهد الى جانب إتاحة الفرصة للتقديم على الخدمة بعد إنتهاء أوقات العمل الرسمية.



وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المواطن سيتمكن من معرفة الأوراق المطلوبة للخدمة، وتقديمها وإيصالها للجهة المطلوبة، ومن الممكن سداد أي رسوم للخدمات المقدمة من خلال الكشك الإلكتروني، بدلًا من الذهاب للحي في أي وقت، مضيفة أن العمل على تقديم جميع خدمات المحليات إلكترونيًا خطوة هامة فى ظل الوضع الراهن لمواجهة وباء كورونا والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة وآمنة تضمن السلامة واستمرار العمل في آن واحد.



وأشارت عبد المنعم، إلى أهمية وجود كوادر بشرية تتمتع بقدر عالٍ من السمات والقدرات والمهارات في استخدام تلك التكنولوجيا وهذه الأساليب، موضحة أن الكشك الالكتروني مزود بتليفون وكاميرا للتواصل مع مؤدي الخدمة. هذا ويقوم الكشك الإلكترونى بتلقى كافة طلبات الاهالى وعرضها على المسؤولين لإيجاد حلول لها و هو مزود بماسح ضوئي، يمكن للمواطن طبع المستندات ويضغط على زر الإرسال لإرسالها للجهة المطلوبة، وهو في مكانة.