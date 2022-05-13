المستشار الألماني يطلع لجنة شؤون الدفاع في البرلمان على سياسته تجاه أوكرانيا



يمثل المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة أمام لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاج) لإطلاعها على سياسة حكومته تجاه أوكرانيا.



وتعهد المستشار بالمثول شخصيا أمام اللجنة خلال انعقاد الجلسة صباح اليوم.



وأثارت الدعوة التي وجهتها رئيسة اللجنة ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، المنتمية للحزب الديمقراطي الحر، ردود فعل حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه شولتس، في نيسان/أبريل الماضي خلال ذروة الخلاف حول تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، والذي أصبح حاليا نهجا رسميا للحكومة الألمانية وتم الموافقة عليه أيضا من غالبية نواب البرلمان.