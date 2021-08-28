عمرو أديب عن اعتداء الاحتلال على نعش شيرين أبو عاقلة: يا رب إحنا ضعفاء ومش عارفين نعمل حاجة

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انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب جرائم القمع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مراسم تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي ارتقت قبل يومين بنيران أحد قناصة جيش الاحتلال.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «قوات الاحتلال ضربت العنش.. كانوا خايفين من شيرين وهي ميتة.. كانوا خايفين النعش يطلع كمظاهرة سياسية في الوطن العربي كله لكنهم عملوا الأقذر من كده».

وأضاف: «يا رب إحنا ضعفاء ومعرفناش نعمل حاجة .. ربنا يرجعهم للشتات .. إنت القادر يا رب هتجيبلنا حقنا منهم.. إحنا مش عارفين نعمل حاجة»

ووري جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة الثرى في مقبرة جبل صهيون في باب الخليل بمدينة القدس المحتلة، وسط حضور حشد كبير من المشيعين مسلمين ومسيحيين.

وأقيمت في كنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس المحتلة مراسم تشييع جثمانها، كما أدى مسلمون صلاة الجنازة عليها في المستشفى الفرنسي في القدس.

كما احتشد المئات في فناء المستشفى ونظموا وقفة بالأعلام الفلسطينية رددوا خلالها هتافات تكرم أبو عاقلة وتندد بقرار الاحتلال الذي منع رفع الأعلام الفلسطينية في منزل عائلة الفقيدة.

واعتدت شرطة الاحتلال، على موكب تشييع الزميلة شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة، وحاصرت المستشفى الفرنسي حيث انطلق موكب التشييع، وبمجرد تحرك الموكب اعتدت بالهراوات على المشيعين ومنعت انطلاقه.