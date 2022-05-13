حسم فريق الوداد المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع بترو أتليتكو بهدف لمثله، في اللقاء الذي اقيم على ملعب محمد الخامس، بإياب نصف نهائي البطولة.

وكما كان متوقع، سيطر الحذر الدفاعي من جانب الوداد الذي لعب على الهجمة المرتدة في الربع ساعة الأولى ونجح بديع أووك في الوصول للمرمى في الدقيقة السابعة واستغل كرة مرتدة من الدفاع من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تمر خارج الشباك.

وبعد مرور ربع ساعة بدأ بترو أتليتكو يستحوذ أكثر على الكرة حتى كلل جيلسون دا سيلفا السيطرة لهدف مبكر في الدقيقة 20 بعدما سدد كرة قوية على يمين أحمد رضا تكناوتي.

ولم ينتظر الوداد كثيرا حتى سجل هدف التعادل في الدقيقة 27 عن طريق محمد فرحان برأسية متقنة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني ظهرت الرغبة من جانب بترو أتليتكو في تسجيل الهدف الثاني والثالث من أجل خطف بطاقة التأهل لكن في غفلة دفاعية في الدقيقة 49 سجل أيمن الحسوني هدفا لكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد على بديع أووك.

وفي الدقيقة 91 كاد بترو أتليتكو أن يعقاب الوداد بهدف ثاني بعدما سدد أندرسون كروز لكن اصطدمت الكرة بالعارضة وخرجت لركلة ركنية.

وبهذه النتيجة، يكتب الوداد تاريخا جديدا له بعدما وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة أعوام: «1992، 2011، 2017، 2018 - 2019- 2022»، ولم يتوج الوداد بالبطولة إلا مرتين أمام الأهلي في 2017 و1992 أمام الهلال السوداني.

وكان الوداد قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 في ملعب 11 نوفمبر بأنجولا، وكان يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل التأهل للنهائي.

وينتظر الوداد المتأهل الثاني من مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، التي ستقام غدا السبت، على ستاد 8 مايو.