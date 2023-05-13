 عمرو أديب عن بعد ثلاثية الأهلي: الترجي محتاج واحد معجزة صغنن - بوابة الشروق
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عمرو أديب عن بعد ثلاثية الأهلي: الترجي محتاج واحد معجزة صغنن

أحمد علاء
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 2:42 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 2:42 ص

هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي بعد فوزه العريض على مضيفه نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الأهلي حسم تأهله للدور النهائي، وأن مباراة الإياب (المقررة يوم الجمعة المقبل) ستكون احتفالية.

وأضاف أن أحدا لا يتمنى أن يخسر الأهلي في مباراة الإياب بأربعة أهداف، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر يستحيل حدوثه.

وأضاف أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا (الذي سجل ثالث أهداف الأحمر) أصبح تميمة حظ النادي الأهلي، في إشارة إلى أن اللاعب أصبح دائم تسجيل الأهداف في مباريات فريقه.

وتابع: "إنت محتاج واحد معجزة صغنن علشان الأهلي يخسر أمام الترجي في القاهرة.. كده نقدر نقول إن الأهلي صعد لنهائي إفريقيا".

ووضع النادي الأهلي قدما ونصف في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق انتصارا كبيرا على أرض مضيفه الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في حين يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب.

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