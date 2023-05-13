ذكرت وزارة الدفاع الألمانية، أن ألمانيا تعد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد على 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار)، بما في ذلك الدبابات والأنظمة المضادة للطائرات، قبل زيارة محتملة للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "نحن نظهر مرة أخرى أن ألمانيا جادة في دعمها"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "ألمانيا ستقدم كل المساعدة الممكنة، طالما تطلب الأمر ذلك".

وستشمل أكبر حزمة في برلين حتى الآن عناصر من مجالات المدفعية والدفاع الجوي والمركبات القتالية المدرعة، والتي سيتم تسليمها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان المملكة المتحدة أنها ستقدم صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو إلى أوكرانيا، والتي ادعت روسيا يوم السبت أنها نشرت بالفعل.

وقال أندريه يرماك، رئيس أركان الجيش الأوكراني، على تليجرام إن برلين ستوفر أيضا أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز "أيريس-تي" و20 ناقلة جنود مدرعة من طراز "ماردر"، و200 طائرة استطلاع بدون طيار، و100 مركبة مدرعة وكمية كبيرة من الذخائر، من بين عناصر أخرى.