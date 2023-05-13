ماكرون يعلن عزم شركة تايوانية إقامة مصنع للبطاريات شمالي فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن شركة برولوجيوم التايوانية لصناعة البطاريات تعتزم إنفاق 5.2 مليار يورو (5.64 مليار دولار) لإنشاء مصنع في دونكيرك في شمال فرنسا لتصنيع بطاريات السيارات.

إضافة إلى ذلك، وافقت مجموعة أورانو الفرنسية وشركة إكس تي سي الصينية المتخصصة في صناعة بطاريات الليثيوم، على إقامة مشروع مشترك بقيمة 1.5 مليار يورو في موقع جديد في دونكيرك، ويعني ذلك توفير حوالي 4500 فرصة عمل في المدينة الساحلية.

وبات شمال فرنسا مركزا لصناعة التنقل الكهربائي، في ظل وجود أربعة مصانع كبيرة للبطاريات بالقرب من مصانع كبرى شركات إنتاج السيارات، حسبما ذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية.

كما أشار ماكرون إلى دونكيرك بأنها نموذج ناجح لإعادة تصنيع فرنسا والذي روج له.

وخسرت دونكيرك 6 آلاف وظيفة منذ مطلع الألفية. ومن خلال جذب أعمال واستثمارات جديدة، ومن جانب شركات أجنبية أيضا، سيتم توفير نحو 20 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

كما تعتبر رغبة ماكرون في الإعلان عن مبادرات حكومية ناجحة في المدينة الصناعية بشمال البلاد، مرتبطة بالأداء القوي للحزب اليميني بزعامة مارين لوبين في دونكيرك.

وفي الانتخابات الرئاسية قبل عام، فازت لوبين بأصوات أكثر من ماكرون في الجولة الأولى، ولم يتقدم ماكرون سوى في الجولة الثانية فقط.