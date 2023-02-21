إيطاليا تعد أوكرانيا بالدعم «طالما كان ذلك ضروريا»

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تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا "طالما كان ذلك ضروريا".

وأدلت ميلوني بهذه التصريحات بعد استضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصفته بأنه صديقها، في اجتماع اليوم السبت في مقر إقامتها الرسمي في روما.

وقالت ميلوني إنه يجب وضع كييف في موقف قوي للمفاوضات مع روسيا "لأن السلام لا يمكن أن يتبع الاستسلام، وهذا سيكون سلاما خطيرا لأوروبا".

وأكدت ميلوني أنها تدعم بقوة محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت إن كييف لا تقاتل فقط من أجل نفسها، ولكن أيضا من أجل بقية أوروبا .. "من أجلنا جميعا".

وتأمل أوكرانيا في بدء مفاوضات ملموسة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وشكر زيلينسكي إيطاليا على دعمها. وقال إنه تأثر بالعديد من الأعلام الأوكرانية التي رآها في شوارع روما.

وأكد أن 200 ألف طفل اختطفوا من المناطق الأوكرانية. ودعا السياسيين من إيطاليا لزيارة أوكرانيا "ليروا بأنفسهم ما يفعله (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بغزوه".