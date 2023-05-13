«الشروق» تتقصى حقيقة زواج إيلون ماسك من روبوت

وزعم رواد مواقع التواصل، زواج ماسك من الروبوت الأنثى، التي أطلقوا عليها اسم "كاتانيلا"، بشكل رسمي وتداولوا صورا لماسك وهو يقبلها ويحتضنها ويرقص معها.وزعم المنشور أن كاتانيلا أول روبت يصنعها إيلون ماسك بعدما وقع في غرامها، وأنها شخصية الأنثى التي طالما حلم بها، وتعمل بالطاقة الشمسية دون شحن مزودة بوسائل حسية تجعلها تستطيع الشعور بالحزن والسعادة، وتبادل المشاعر مع الإنسان أيضا!• "الشروق" تتقصى حقيقة زواج أيلون ماسك من روبوت1_ لا مصدر إخباريأجرت "الشروق" بحثا بالعربية والإنجليزية عن المعلومات المتداولة عن زواج أيلون ماسك من روبوت أنثى، ولم تُظهر نتيجة البحث أي أخبار في الصحف العربية أو الإنجليزية أو الأمريكية.2_ هيئة سمينة تخالف حقيقة أيلون ماسكأظهرت إحدى الصور المتداولة صورة منشورة لإيلون ماسك بجسد سمين، وبطن ممتلئة خلال رقصه مع الروبوت الأنثى، بينما يخالف ذلك بنيته الجسدية الحقيقة الممشوقة، طبقا لأحدث ظهور له منذ 6 أيام، عبر موقعه الرسمي تويتر.3_ "فبركة" من تقنية الذكاء الاصطناعيتشير الشواهد إلى أن الصور المنتشرة لإيلون ماسك مع الروبوت الأنثى مصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، خاصة بعدما بدأ بعض مستخدمي تقنية "الذكاء الاصطناعي" مؤخرا بتصميم صورا مزيفة للمشاهير، ونشر التضليل على منصات التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق الشهرة والانتشار.وكانت تحدث وقعة للصور المفبركة، هذا الأسبوع، عندما انتشرت صورا للملك البريطاني تشارلز الثلاث وهو يرتدي بذلات ملونة ويرقص في حفل مبتهجا بتوليه العرش.اقرأ أيضا:احتفالات الملك تشارلز على الشاطئ بعد التتويج.. حقيقة أم خدعة؟كما انتشرت قبل شهر، صورا مزيفة بعنوان "موسم حصاد المكرونة في إيطاليا"، وتداولها النشطاء على نطاق واسع.4_ تاريخ نشر قديم للصورنُشرت الصور في 4 مايو، في مجموعة لتصميم الصور بالذكاء الاصطناعي، باسم "أول أرت يونيفرس" وحازت على 1000 إعجاب و526 مشاركة.