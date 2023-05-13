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قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الدفعة الأخيرة من الصواريخ (التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة) غير مسبوقة.

ونقلت وسائل الإعلام، عن الإذاعة العبرية قولها إنّ الرشقات الأخيرة استهدفت مناطق بعيدة في أسدود وعسقلان وغلاف غزة.

وظهر السبت، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، من قطاع غزة، رشقات صواريخ كثيفة في اتجاه العمق الإسرائيلي، رد على تصعيد مستمر من قِبل قوات الاحتلال.

وعجزت منظومة القبة الحديدية، عن التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي تبين أنها على ارتفاعات عالية جدا ما يعني أنها ليست موجهة صوب المناطق المحاذية للشريط الحدودي مع القطاع.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أكدت أنها ستجدد قصف الصاروخي للمدن المحتلة، وقالت: "أمام استمرار الاغتيالات وقصف البيوت الآمنة فإن المقاومة ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة".

وأضافت سرايا القدس، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها لأشهر من المواجهة.

جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف ملحوظ في الغارات الإسرائيلية في الساعات القليلة الماضية، على العديد من المباني والأحياء السكنية في قطاع غزة.