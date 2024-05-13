الرئيس السيسي: اضطررنا لإنشاء محطات رفع لتوصيل المياه لمناطق مشروعات قومية زراعية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المياه تتدفق من أسوان إلى الإسكندرية بشكل وميل طبيعي، ولم يكن أمام الدولة أي إنفاق إلا شق الترع.

جاء ذلك خلال فعالية افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف أنه عند تنفيذ المشروعات القومية الزراعية مثل الضبعة اضطرت الدولة أن تجلب المياه في عكس اتجاهها، وبالتالي أنشأت محطات رفع، وهي مشروعات بتكلفة كبيرة.

وذكر أنّه لم يكن للدولة أي خيار آخر، وإلا لما كان استصلاح الـ4.5 مليون فدان التي تستهدفها الدولة أمرًا واقعًا.

ولفت إلى إنشاء الدولة محطات رفع وشق ترع ومحطات كهرباء وشبكة طرق وذلك لتوصيل المياه للمكان المستهدف زراعتها، ومن ثم تجهيز الأرض التي تم اختبارها وفحصها.

ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 100 فدان.