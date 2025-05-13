محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية المكبرة بمركز ناصر الطبي بدمنهور

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة بمركز ناصر الطبي بدمنهور، والتي نُظمت على مدار يومين تحت رعاية اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وبحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، والسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، وممثلي الجهات المشاركة، وبإشراف مباشر من مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة.

وأكدت المحافظ خلال جولتها، على دعمها الكامل لكافة المبادرات الصحية والقوافل الطبية المجانية، مشددة على أن تلك القوافل تمثل أحد أهم أذرع الدولة في تحقيق العدالة الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى مستحقيها في مختلف أنحاء المحافظة، كما شددت على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني، لضمان استدامة واستمرارية هذه المبادرات التي تسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1676 حالة خلال يومي العمل، بواقع 490 حالة في اليوم الأول و1186 حالة في اليوم الثاني، من بينها 33 حالة تستدعي تدخلًا جراحيًا، وذلك من خلال خمس عيادات تخصصية ضمت: الباطنة، العظام، الجلدية، الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين.

وخلال جولتها، تفقدت محافظ البحيرة أقسام المركز الطبي، واطلعت على سجلات المرضى، كما حرصت على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، حيث أعرب العديد منهم عن امتنانهم لهذه الجهود التي أسهمت في توفير الرعاية الصحية دون أي أعباء مادية.

وأكدت عازر أن القوافل الطبية المجانية ليست فقط مبادرات علاجية، بل تمثل رسالة إنسانية قوية تؤكد حرص الدولة على الوصول بالخدمة الطبية إلى كل مواطن، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العلاج والرعاية الصحية الملائمة، بما يعكس توجه القيادة السياسية نحو دعم قطاع الصحة كأولوية وطنية.