اتهام المصارع الأمريكي كايل سنايدر بطل الأولمبياد في قضية دعارة

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أعلنت الشرطة في مدينة كولومبوس الأمريكية، القبض على المصارع الأمريكي كايل سنايدر الفائز بذهبية أولمبية وأحد أنجح المصارعين في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد اتهامه في قضية دعارة.

ويواجه سنايدر (29 عاما) اتهاما بممارسة الدعارة بعد القبض عليه يوم الجمعة، وذلك وفقا لسجلات المحكمة التي لم تكشف عن اسم محاميه.

ولم يتم الرد أو التعليق من سنايدر على هذه الاتهامات.

وأصبح سنايدر أصغر مصارع أمريكي يفوز بذهبية أولمبية ببلوغه 20 عاما خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما فاز أيضا بفضية أولمبياد طوكيو.

في المقابل، خسر المصارع الأمريكي مباراة الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وكان المصارع الأمريكي بطلا للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ثلاث مرات مع جامعة ولاية أوهايو، وحقق بطولة العالم ثلاث مرات.

وأعلنت رابطة المصارعة الحرة الأمريكية الأسبوع الماضي عن انضمام سنايدر إلى قائمة مصارعيها.

وستبدأ الرابطة، برئاسة أسطورة مصارعة المحترفين هالك هوجان، أولى فعالياتها في 30 أغسطس في كليفلاند.