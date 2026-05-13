رئيس جامعة عين شمس يوجه بدعم المجتمع الجامعي بمبادرة لتوفير لحوم بلدية بأسعار مخفضة

أعلن مركز التجارب والبحوث الزراعية بشلقان التابع لكلية الزراعة جامعة القاهرة، عن توفير لحوم عجول بقري بأسعار مميزة لمنتسبي الجامعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بضرورة دعم المجتمع الجامعي والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي والتنموي الذي تضطلع به الجامعة، وحرصها على تقديم خدمات متكاملة تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال توفير منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية وفقًا للمعايير الصحية والبيطرية المعتمدة.

وأكد الدكتور ولاء عبد الغنى عميد كلية الزراعة، أن هذه المبادرة التى جاءت بناء على توجيهات رئيس الجامعة تعكس توجه الجامعة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والبحثية بكلية الزراعة، وتحويلها إلى خدمات مباشرة تخدم منتسبي الجامعة، بما يواكب جهود الدولة المصرية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الغذائي.

وأشادت إدارة الجامعة بالجهود المتميزة التي يبذلها فريق العمل بالمزرعة وفريق تجهيز اللحوم، تقديرًا لما يقدمونه من عمل دؤوب وإخلاص يسهم في توفير منتج عالي الجودة يليق بمنتسبي الجامعة.

وأكدت جامعة عين شمس استمرارها في إطلاق المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم المجتمع الجامعي وتخفيف الأعباء عنه، انطلاقًا من رسالتها الوطنية ودورها في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.