«سياحة وفنادق المنيا» تنظم ندوة حول «رؤية مستقبلية لاتجاهات السياحة المصرية في ضوء التحول الرقمي»

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا -تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف من الدكتورة سماح عبد الرحمن عميد كلية السياحة والفنادق- ندوة تثقيفية بعنوان "استشراف المستقبل ورؤية مستقبلية لاتجاهات السياحة المصرية في ضوء التحول الرقمي ورؤية مصر 2030".

حاضر خلال الندوة الدكتور حسام درويش الخبير السياحي والأمين العام المساعد لمنظمة السياحة العربية، ومحمد عيسى النقيب المحاضر الدولي وخبير فنون المبيعات والتنمية، وبحضور عميدة الكلية ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

تناولت الندوة عددًا من المحاور، حول التنمية المستدامة، وتاريخها وتطورها، والتحديات التي تُعيق تنفيذها، والمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الاتجاهات السياحية لمصر والعالمية، كما استعرضت الندوة عرض مقارنة عن السياحة الداخلية والخارجية والعالمية، بالإضافة إلى التعريف بالمفاهيم السياحية الحديثة والعالمية.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة سماح عبد الرحمن، بدور الندوات العلمية والتثقيفية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وربطه بالحياة العملية وخاصةً في مجال السياحة، مضيفة أن تطوير وصياغة الرؤية التنموية لمصر الجديدة تعد بمثابة خارطة طريق لتعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لمصر سياحيًا، وليرتفع بذلك الميزة التنافسية لها، والعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.