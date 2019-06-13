«الميناء» تمثل مصر فى مهرجان فيمو الفرنسى

شاركت فرقة الميناء الغنائية فى فعاليات مهرجان «فيمو» الذى يقام حاليا فى مدينة بلفور الفرنسية، حيث قدمت الفرقة ثلاث حفلات آخرها مساء الأربعاء وبذلك تكون الفرقة قد مثلت الوسط الموسيقى المصرى فى الكرنفال الموسيقى العالمى.

ويعد فيمو أحد أعرق المهرجانات الموسيقية الدولية فى الشمال الفرنسى، والذى احتضن هذا العام أكثر من 1400 موسيقى من مختلف دول العالم، بواقع مشاركة ما يتخطى الـ 200 حفلة غنائية على مدار أيامه الخمسة بواقع أكثر من 60 حفلة فى اليوم الواحد، وقدمت خلاله فرقة الميناء القادمة من عروس البحر الإسكندرية ثلاث حفلات على مدار ثلاثة أيام، منها حفل كبير على المسرح الرئيسى للمهرجان، وجاء سفر الميناء إلى فرنسا بعد اختيارها من ضمن برنامج «وجهات» لمؤسسة المورد الثقافى الذى يدعم سفر الفنانين والموسيقيين العرب إلى المهرجانات العالمية.

الميناء احتفت مؤخرًا بإطلاق أغنية «GTA» التى اكتسبت بها لقب أول فرقة مصرية وعربية تسجل أغنية فى استوديو Abbey Road العالمى، الذى سجل به كبار نجوم المزيكا العالمية، مثل مايكل جاكسون والبيتلز وبينك فلويد، وذلك عقب فوزهم فى مسابقة «Aloft» الموسيقية الدولية فى الإمارات نتاجها منحة فنية من يونيفرسال ميوزيك العالمية، قامت الفرقة على أثرها بتصوير الكليب مؤخرًا فى دبى.

وتعد الميناء من أسرع التجارب الموسيقية نموًّا وانتشارًا فى مجال الموسيقى البديلة فى مصر، رغم عمرها الذى لم يتجاوز السنوات الأربع، وتمكنت من خطف قاعدة جماهيرية كبيرة عبر أشهر أغانيها «إسكندرية» و«الأهلى» و«صاحب»، وتضم الموسيقيين أحمد عبدالرسول بعزف البيز جيتار، وأدهم حبشى بعزف العود، مع لمسة البيت بوكس لجون صادق، وجيتار محمد عفارة، وكيبورد عمر على، مع صوت وترومبيت يوسف نور، وتشتهر بشعارها الجماهيرى «هاى لابا».