27 ألف و500 ناخبا في انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط

تشهد انتخابات الغرفة التجارية بأسيوط، جولات مكثفة من المرشحين على مقاعد أعضاء مجالس الإدارة ودعوة أصحاب السجلات التجارية والرخص للحضور والتصويت في الانتخابات التي تجري السبت المقبل.

وقال محمود ثابت القائم بأعمال الأمين العام الإداري للغرفة التجارية بأسيوط، إن الغرفة أنهت كافة الاستعدادات للسباق الانتخابي يوم السبت القادم الموافق 15 يونيو بتجهيز 6 مقرات انتخابية وصناديق الاقتراع بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الشباب والرياضة ومجالس المدن والمراكز.

وأوضح ثابت أن هناك 10 مرشحين يتنافسون علي مقاعد عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط والمكون من 21 عضواً من بينهم 8 بالانتخاب و8 بالتعيين، بالإضافة إلى 5 أعضاء منتسبين.

وأشار ثابت إلى أن من لهم حق التصويت هذا العام 27 ألف و500 ناخباً من الأفراد والشركات مسددي اشتراكات الغرفة حتى عام 2019م فهم من لهم حق الحضور والإدلاء بأصواتهم في الصناديق الانتخابية.

وأوضح ثابت أن المقرات الانتخابية الـ6 موزعة لتستوعب جميع مراكز المحافظة فاللجنة الأولي بمبني الغرفة التجارية بمدينة أسيوط ليشمل قسمي أول وثان أسيوط وتقع اللجنة الثانية بمقر الغرفة التجارية بمدينة أسيوط لتشمل ناخبين مركز أسيوط وأبنوب وتقع اللجنة الثالثة بمركز القوصية وتشمل ناخبي مركزي منفلوط والقوصية وتقع اللجنة الرابعة بمركز ساحل سليم وتشمل ناخبي مراكز ساحل سليم والبداري والفتح وتقع اللجنة الخامسة بمركز أبو تيج وتشمل ناخبي مراكز صدفا والغنايم وأبو تيج وتقع اللجنة السادسة بمركز ديروط لتشمل ناخبي المركز.

ولفت ثابت إلى أن الانتخابات تجري لاختيار 8 مرشحين من إجمالي 10 مرشحين حيث تقدمت قائمة مكونة من 8 أفراد برئاسة الأستاذ عمرو أبو العيون رئيس الغرفة الحالي وشخصين بالنظام الفردي ليقوم الناخبين بانتخاب 8 أفراد.

هذا ويتنافس على عضوية المجلس كلاً من أحمد محمود حسن صاحب شركة توريد مواد غذائية والحلفاوي محمد خليل دكتور صيدلي وعلي عبد العزيز أحمد صاحب شركة توريد أجهزة كهربائية وعماد الدين علي أحمد تغيان صاحب محلات مصوغات ذهبية وعمرو إبراهيم أبو العيون صاحب شركات للاستثمار العقاري والسياحي وماجد مراد لمعي الدهبي صاحب شركة توريد قطع غيار سيارات ومحمد كمال أحمد صاحب شركة مقاولات ومصطفي أحمد محمود الصدفي صاحب شركة أنسجة ومنسوجات وهاني حلمي عزيز صاحب محل مصوغات وهاني يحيي شوقي تاجر مواد غذائية.

وكشف ناصر محمد فرغلي القائم بعمل الأمين العام القانوني للغرفة أن انتخابات الغرفة تتم كل 4 سنوات طبقاً لأحكام قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 51 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002م.

وأوضح ناصر أن الغرفة التجارية بأسيوط حاصلة على المستوى الأول بين الغرفة التجارية حيث يتم انتخاب 8 أعضاء يعقبها تعيين 8 أعضاء آخرين بقرار من وزير التجارة والصناعة، ثم يتم تعيين 5 أعضاء منتسبين بمعرفة مجلس إدارة الغرفة وفور انعقاد أول مجلس يتم عمل جلسة إجراءات لاختيار أعضاء هيئة المكتب من رئيس ونائبين وسكرتير عام وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد.

وأضاف ناصر أن مجلس الإدارة يختص بوضع السياسات العامة للغرفة ويقوم العاملين التنفيذيين علي تنفيذ هذه السياسيات، خاصة وأن الغرفة التجارية تختص بإنشاء الأسواق والمعارض والمتاحف والمدارس الصناعية والتجارية وتقوم بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة ونشرها للمساهمة في النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء بالمسائل التجارية والصناعية.

الجدير بالذكر أن الغرفة التجارية تمكنت في الفترة السابقة من إنشاء مجمع للصناعات بمنطقة الصفا الصناعية علي مساحة 25 ألف متر مربع وهو مجمع خاص بالنشاط الخشبي باب وشباك بعدد 107 ورشة ويعمل بكامل طاقته، بالإضافة إلى إنها تمكنت من الحصول علي قطعة أرض مساحة 16 ألف متر مربع لإنشاء مجمع صناعات صغيرة لعدد 104 ورشة تم تسليم 42 ورشة.

وجار العمل على انتهاء من تسليم المرحلة الثانية فور انتهاء الأعمال كما تم تطوير سوق الباعة الجائلين التابع للغرفة التجارية وذلك بزيادة عدد الباكيات الخاصة للباعة وعمل مظلة للسوق إسهاماً من الغرفة للقضاء علي الباعة الجائلين وجعل أسيوط مدينة أكثر جمالاً.

كما نظمت الغرفة العديد من المعارض منها تنظيم 20 معرض هلاً رمضان بتخفيضات بلغت 25%، كما تم تنفيذ 20 معرض لمستلزمات المدارس، و3 معارض لحل مشاكل الأزمات التموينية ومعرض خضروات وأخر للأثاث الحرف اليدوية بالإضافة إلى عقد مؤتمرًا للبورصة المصرية وأخر لريادة الأعمال كما تم التنسيق إستقبال سفيري الكيني وكسوفو، بالإضافة إلى افتتاح مقر مركز التميز الذي يخدم التجار.

هذا وجاري العمل على إنشاء المنطقة اللوجستية الميناء الجافة بمدينة أسيوط الجديدة وسوق الجملة ونادي اجتماعي خاص بالتجار.