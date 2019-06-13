دونجا: أحلم بالمشاركة الأساسية في أمم إفريقيا

أكد نبيل دونجا، لاعب نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، أنه يحلم بالمشاركة الأساسية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية: «الجماهير ستكون دافعًا لنا في مباراة افتتاح البطولة على استاد القاهرة».

وأضاف لاعب بيراميدز: «هذا ثان معسكر لي مع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، في أول انضمام لي لمنتخب مصر، تحدث أجيري معي بشكل جيد بعد أن شاركت في مباراة النيجر، وأردت أن أسير على نفس مستواي في الدوري لكي أنضم مرة أخرى لصفوف الفراعنة».

وتابع: «كل لاعبي المنتخب لن يكونوا ضيوف شرف، وأجيري ليس لديه لاعب أساسي واحتياطي، اللاعبون يتدربون بجدية وحماس وسندعم من سيلعب أساسيًا، أريد أن أشارك مع منتخب مصر في أمم إفريقيا هذا حلم ولن أكون ضيف شرف».

وتستعد مصر لمواجهة تنزانيا مساء غد الخميس في اولى مبارياتها الودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وتفتتح مصر مشوارها في البطولة بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، مساء الجمعة 21 يونيو على ملعب ستاد القاهرة الدولي.