الاتحاد الأوروبي يهدد باستهداف صادرات البوتاس البيلاروسية‎ كجزء من العقوبات الاقتصادية

هدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع عقدوه في لشبونة، بأن بلادهم ستحظر، أو تحد من واردات البوتاس والأسمدة البيلاروسية، كجزء من عقوبات اقتصادية فرضها التكتل ضد مينسك بسبب إجبار الأخيرة لطائرة ركاب مدنية على الهبوط لاعتقال صحفي معارض لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وتوقع عدد من المحللين، فرض عقوبات صارمة جديدة من الاتحاد الأوروبي إذا لم يخفف لوكاشينكو من قمع الديمقراطية، أو إذا لم يفرج عن الصحفي رومان بروتاسيفيتش، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الألماني هيكو ماس بقوله: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فعلينا أن نفترض أن هذا سيكون مجرد بداية لدوامة كبيرة وطويلة من العقوبات، التي بدأت بحظر بريطانيا والدول الأوروبية طائراتها من عبور مجال بيلاروسيا الجوي، وهو ما يكلف النظام 300 مليون دولار من عائدات الجسر الجوي سنويا.

وفي الوقت نفسه، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دن لاين من أن بروكسل تدرس فرض المزيد من العقوبات بما يستهدف صادرات البوتاس من بيلاروسيا، وكذلك القطاعات التي تلعب دورا رئيسيا في اقتصاد بيلاروسيا.

وردا على ذلك، قلل لوكاشينكو من تأثير أية عقوبات أوروبية على نظامه، وقال في كلمة ألقاها في البرلمان الوطني: "سنستبدل أوروبا التي تتقدم في السن بلا رحمة، بآسيا سريعة النمو".

وأكد محللون اقتصاديون، في تصريحات خاصة لشبكة أنباء البلطيق المستقلة، أن العقوبات التجارية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بيلاروسيا قد تكون مؤلمة للغاية، لكن روسيا ستتولى تعويض جارتها الصغيرة عن بعض الخسائر الاقتصادية المحتملة.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن أوكرانيا ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ببساطة لن تستطيع أن تمنع نفسها عن إمدادات الطاقة والوقود القادمة إليها من بيلاروسيا، ففي حين قررت وقف واردات الطاقة البيلاروسية حتى أكتوبر المقبل، أكدت مصادر مطلعة أن كييف استوردت طاقة من مينسك أول شهرين فقط من هذا العام بأكثر مما استوردته في عام 2020 بأكمله.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات بيلاروسيا من البوتاس توفر 20% من إيرادات الميزانية العامة لديها، وبينما يعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المشترين، ما زالت روسيا، إلى حد بعيد، الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لبيلاروسيا، حيث استحوذت على 42% من صادراتها في عام 2019 في حين أن أوكرانيا هي الشريك التجاري التالي الأكثر أهمية لمينسك بنسبة تبادل تجاري بلغت 13% في العام نفسه، بينما مثل الاتحاد الأوروبي مجتمعا حوالي 20% من معدلات التجارة البيلاروسية.

وتعد بيلاروسيا من أكبر مصدري البوتاس في العالم، حيث إنها تلبي ربع الاحتياجات الأوروبية.