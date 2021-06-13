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روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 13 فبراير

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 11:47 ص

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأحد تسجيل 357 حالة وفاة و 14723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية" الروسية، فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأعلى منذ 13 فبراير.

ونقلت الوكالة عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 126430 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و208687 إصابة.

وتعافى 9166 شخصا من إصاباتهم خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و801335 حالة.

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