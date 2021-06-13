يبحث الكثير من الأشخاص عن الأطعمة التي تعزز المناعة، ويتغاضون عن البحث عن الأطعمة التي تضعف المناعة، والتي يجب الحد منها؛ لذا نشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من الأطعمة الشائعة التي يجب تجنبها من أجل الحفاظ على مناعة قوية.

* السكر المضاف

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف أن ترفع مستويات السكر في الدم وتزيد من إنتاج البروتينات الالتهابية مثل نخر الورم ألفا والبروتين التفاعلي C، والانترلوكين 6، وكلها يمكن أن تؤثر سلبًا على جهاز المناعة.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الإضرار بوظيفة بكتيريا الأمعاء، ويسبب اختلالًا في التوازن، مما قد يؤثر لاحقًا على الاستجابة المناعية ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة.

* ملح

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح في الجسم إلى حدوث التهاب وزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، حيث يمكن أن يمنع الملح الأداء الطبيعي لجهاز المناعة، ويثبط الاستجابة المضادة للالتهابات ويغير بكتيريا الأمعاء، لذلك من الأفضل الحد من استهلاك الملح في النظام الغذائي اليومي.

*الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من مجموعة من الجزيئات تسمى المنتجات النهائية للجليكيشن المتقدمة (AGEs)، والتي تتشكل عندما يتفاعل السكر مع البروتين أو الدهون أثناء الطهي بدرجة حرارة عالية.

كما يمكن أن تساهم المستويات العالية جدًا من "AGEs" في الالتهاب وتلف الخلايا، وهذا يمكن أن يضعف جهاز المناعة بطرق مختلفة بما في ذلك الالتهاب، واستنزاف آليات الجسم المضادة للأكسدة، والتأثير سلبًا على بكتيريا الأمعاء.

* الإفراط في تناول الكافيين

إن المستويات العالية من مضادات الأكسدة في القهوة والشاي تجعلها مشروبات واقية للصحة، ولكن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يزيد من استجابة الالتهاب ويضعف المناعة.

*الصودا

يمكن أن تؤثر المشروبات الغازية بشكل كبير على الاستجابة المناعية للجسم، مما يزيد من قابلية الفرد للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي ومشاكل الجهاز التنفسي بالإضافة إلي هشاشة العظام.