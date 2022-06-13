زيلينسكي للتلفزيون الألماني: نحتاج من شولتس التأكيد بأن ألمانيا تدعم أوكرانيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن يتخذ موقفا أكثر وضوحا من الحرب الروسية على بلاده.

في مقابلة القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال زيلينسكي اليوم الاثنين:" نحتاج من المستشار أولاف شولتس التأكيد بأن ألمانيا تدعم أوكرانيا، ويجب عليه وحكومته أن يحددا".

وأضاف زيلينسكي أنه لا ينبغي محاولة خلق توازن بين أوكرانيا والعلاقات مع روسيا.

وقال زيلينسكي منتقدا إن " ألمانيا جاءت متأخرة بعض الشيء مقارنة ببعض من دولنا المجاورة فيما يتعلق بتوريدات الأسلحة، هذه حقيقة" وأوضح أن أول دول نشطت في توريد الأسلحة كانت الولايات المتحدة وبريطانيا بالإضافة إلى دول البلطيق ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تقع في شرق أوروبا، مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا دعمتا أوكرانيا سياسيا وخطابيا فقط في بداية الأمر.

كان الجانب الأوكراني انتقد كثيرا في الفترة الأخيرة تردد ألمانيا في توريد أسلحة وعدت بها أوكرانيا، وتعلق كييف حاليا الآمال على زيارة قالت تقارير إعلامية إن شولتس يعتزم القيام بها قريبا لأوكرانيا برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وتأمل الحكومة الأوكرانية أن تحصل خلال الزيارة على تعهد ملموس من شولتس بالتوريد الفوري لدبابات ألمانية.

من جانبه، طالب السفير الأوكراني في برلين اندري ميلنيك شولتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالتعهد بتوريد دبابات ليوبارد القتالية وناقلات جند مدرعة طراز ماردر.

وقال مستشار لزيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى 1000 قطعة مدفعية ثقيلة (هاوتزر) و300 راجمات صواريخ متعددة و500 دبابة و2000 مركبة مدرعة و1000 طائرة مسيرة من أجل كسب الحرب.

وقدم زيلينسكي خلال المقابلة صورة مأساوية عن الوضع، وقال إن " الحكومة الروسية لا تكترث بعدد الناس الذين يموتون ولا يكترثون بمدة الحرب لأنهم يكسبون تكاليف هذا من صادرات الطاقة".