إيطاليا تسجل 19 ألفا و310 إصابات جديدة بكورونا و26 وفاة

سجلت إيطاليا 19 ألفا و310 إصابات بفيروس كورونا، و26 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و653 ألفا و375، والوفيات إلى 167 ألفا و391 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 137 مليونا و973 ألفا و408 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.