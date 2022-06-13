 أحمد أبو الغيط: إثيوبيا تحاول خنق دولتي المصب - بوابة الشروق
الإثنين 13 يونيو 2022 12:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

أحمد أبو الغيط: إثيوبيا تحاول خنق دولتي المصب

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أحمد علام
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 12:41 ص

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم الغربي لا يتخذ قرارات تجاه بعض القضايا، مثل سد النهضة، موضحًا: «إثيوبيا تعمل على خنق دولتي المصب مصر والسودان، ولا أحد يتصدى لها».

وأضاف «أبو الغيط»، في حواره لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية «صدى البلد» مساء الأحد، أن أداء مجلس الأمن فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، والذي وصفه بـ«المؤسف» العام الماضي، ذاكرا أيضا ممارسات تركيا وإيران على الأنهار العابرة للحدود، مطالبا بأن يكون هناك مواقف واضحة تجاه لتطبيق القانون الدولي على الجميع.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الغرب دفع الأمور في المنطقة العربية إلى الأسوأ في الفترة من ضرب مركز التجارة العالمي 2001 وحتى 2011.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك