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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 13 يونيو بجميع البنوك.

ووفقا لآخر تحديث من قبل البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في متوسط تعاملات البنوك 18.64 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو 19.60 جنيه للشراء، و19.72جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني 22.96 جنيه للشراء و23.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي 4.97 جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 60.83 جنيه للشراء و61.11 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنوك، استقر سعر صرف الدولار في أكبر بنكي حكوميين الأهلي ومصر عند 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، كما استقر في البنك التجاري الدولي عند 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو استقرار بداية تعاملات اليوم عند 19.50 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.54 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الاهلي نحو 22.80 جنيه للشراء و23.06 جنيه للبيع، ووصل في بنك مصر إلى 22.82 جنيه للشراء و23.06 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 22.85 جنيه للشراء و23.08 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهد سعر صرف الريال السعودي استقرار ايضا، عند 4.96 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر، وعند 4.96 جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 58.50 جنيه للشراء و61 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر، و58.88 جنيه للشراء و61.10 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.