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تقرير: برلين لم تؤكد زيارة المستشار شولتس إلى أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
وكالات
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 2:58 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 2:58 م

رفض نائب المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ولفجانج بوشنر، تأكيد أو نفي التقارير الإعلامية حول الاستعدادات لزيارة قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "بيلد أم سونتاج" الألمانية، السبت أن المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخططون لزيارة كييف، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر في الدوائر الحكومية الأوكرانية والفرنسية بأن الزيارة ستتم في 16 يونيو الجاري.

وقال بوشنر في إفادة صحفية يوم الاثنين "لا أستطيع الإبلاغ عن أي شيء جديد، ولا توجد أخبار في هذا الصدد".

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