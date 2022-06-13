 السفير الروسي في الفلبين: تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة بينها قطاع الطاقة - بوابة الشروق
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السفير الروسي في الفلبين: تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة بينها قطاع الطاقة

رويترز
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 9:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 9:41 ص

قال السفير الروسي لدى الفلبين مارات بافلوف إن الرئيس المنتخب فرديناند ماركوس جونيور. سيتعاون مع روسيا في عدة مجالات من بينها قطاع الطاقة.

ونقلت مجموعة ABS-CBN عن السفير قوله، عقب اجتماعه مع الرئيس المنتخب فرديناند ماركوس جونيور: "روسيا مستعدة لتحسين العلاقات الودية التقليدية بين بلدينا في العديد من مجالات التعاون، لأن هذا في مصلحة شعوبنا".

وأضاف بافلوف: "يود الرئيس المنتخب مواصلة سياسته المستقلة وسيتعاون مع الاتحاد الروسي".

في مارس، دعا ماركوس إلى حل سلمي للنزاع الروسي الأوكراني.

من جهتها قالت مستشارة الأمن القومي الجديدة للفلبين، كلاريتا كارلوس، في مقابلة أجريت معها مؤخرا، إن الإدارة المقبلة ستتخذ موقفا محايدا بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. 


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