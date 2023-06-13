بدء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ دقائق، الإدلاء بإفادته أمام هيئة المحكمة الفيدرالية في ميامي، بشأن لائحة اتهام موجهة ضده تشمل 37 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أسرار حكومية عبر احتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا بعد مغادرته منصبه.



وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، "نحن أمة في حالة تدهور"، وذلك قبيل مثوله أمام هيئة المحكمة.



وأضاف ترامب في تغريدة أخرى على المنصة ذاتها: "هذا أحد الأيام الأكثر حزنا في تاريخ بلدنا.



وتعتبر هذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام المحاكم خلال أقل من 3 أشهر، بعدما وجه مكتب المدعي العام بمانهاتن اتهامات في مارس الماضي إلى الرئيس السابق تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عن علاقة غير شرعية جمعت بينهما، لكن لائحة الاتهام الجديدة تمثل أول اتهامات فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق.