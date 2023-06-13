أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه كان يرغب في الفوز بدوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الحلم أصبح حقيقة.

وكتب كولر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "منذ عدة سنوات كتبت جملة على قطعة من الورق ووضعتها في درج مكتبي “أريد الفوز بدوري الأبطال".

وأضاف: "بالأمس و مع اقتراب الحلم أردت بشدة الفوز و هو ما رأيتموه بالتأكيد من ردود أفعالي على الخط".

وأكمل مدرب الأهلي: "الآن أصبح الحلم حقيقة فلقد عملنا معًا وتحقق حلمي وحلمكم".

وأوضح: "نحن الفائزون بدوري الأبطال! شكراً لكل من ساهم في حلمي/حلمنا!".