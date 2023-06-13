في أخطر تحدي يواجه مساعيه للعودة مجددا إلى البيت الأبيض، يمثٌل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أمام محكمة في ميامي بعد تقديم الإدعاء العام لائحة اتهام ضده تشمل 37 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أسرار حكومية عبر احتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا بعد مغادرته منصبه.



وتعتبر هذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام المحاكم خلال أقل من 3 أشهر، بعدما وجه مكتب المدعي العام بمانهاتن اتهامات في مارس الماضي إلى الرئيس السابق تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عن علاقة غير شرعية جمعت بينهما، لكن لائحة الاتهام الجديدة تمثل أول اتهامات فيدرالية ضد رئيس أمريكي سابق.



وفي هذا الإطار، استعرضت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أبرز المعلومات بشأن تفاصيل تلك المحاكمة، على النحو التالي:



* وصول ترامب إلى المحكمة



بمجرد دخول ترامب مبنى المحكمة، سيتم وضعه قيد الاعتقال، حيث من المتوقع أخذ بصماته إلكترونيًا، لكن من المستبعد تصويره. وبعد ذلك سيمثل ترامب ومحاموه أمام قاضي الصلح جوناثان جودمان لمحاكمته.



وسيؤكد قاضي التحقيق مع ترامب أنه يفهم حقوقه بموجب التعديل السادس للدستور الأمريكي، بما في ذلك حقه في محاكمة سريعة.



ومن المرجح أن يتنازل محامو ترامب عن القراءة الرسمية للائحة الاتهام، وأن يقدم الرئيس السابق إقرارًا ببراءته من جميع التهم الـ 37، فيما يطلب المدعون الفيدراليون من قاضي الصلح تقييد اتصالات ترامب بأي شاهد محتمل للحماية من العبث المحتمل بالشهود.



وعلى الأرجح سيتم الإفراج عن ترامب بناء على تعهد شخصي في انتظار بدء النظر في القضية. وستُعقد جلسات الاستماع في المستقبل أمام القاضية إيلين كانون، التي تم تكليفها بالقضية الجنائية.



وعلى عكس ما حدث عند توجيه الاتهام إليه في نيويورك، من المحتمل ألا يُرى ترامب وهو يدخل أو يغادر محكمة ميامي، حيث قال رئيس شرطة ميامي السابق ، خورخي كولينا إن المحكمة بها مرآب تحت الأرض من المرجح أن يستخدمه ترامب.



* أعضاء الفريق القانوني لترامب



لا يزال فريق ترامب القانوني في حالة تغير مستمر بعد تغيير كبير الأسبوع الماضي شهد استقالة اثنين من محاميه هما جيم ترستي وجون رولي بعد أنباء عن لائحة الاتهام.



ومن المتوقع أن يقوم المحاميان تود بلانش وكريس كيس بالدفاع عن ترامب أمام المحكمة، وفقًا لما أفاد به مصدر مطلع على الأمر.



ويحتاج ترامب أيضًا إلى محامٍ يُسمح له بالترافع أمام المحاكم في مقاطعة فلوريدا الجنوبية، ويشار إلى أن بعض المحامين في فريقه ينطبق عليهم هذا الشرط.



وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن فريق ترامب واجه صعوبة في الاستعانة بمحامين متمرسين. وقالت مصادر الشبكة إن ترامب أمضى اليوم السابق لمحاكمته في ميامي يتحدث مع المرشحين المحتملين للانضمام لفريق الدفاع، حيث يدفع بشكل خاص فريقه القانوني لاتخاذ موقف أكثر عدوانية ضد وزارة العدل الأمريكية.



* فريق المدعى الخاص جاك سميث



يضم فريق المدعى الخاص جاك سميث المكلف بالتحقيق في القضية مدعيان على الأقل من مكتب المدعي العام في ميامي.



ومن بين الفريق أيضا كارين جيلبرت، المدعي العام المخضرم الذي كان أيضًا جزءًا من الفريق الذي ساعد في التحضير لمداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" لمقر إقامة ترامب "مار إيه لاجو" في أغسطس الماضي كجزء من تحقيق الوثائق السرية.



* الاستعدادات الأمنية للمحاكمة



عقدت الوكالات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون المحلية اجتماعات متعددة في الفترة الماضية لتنظيم الأمن داخل

المحكمة وحولها.



وتواصل وكالات إنفاذ القانون بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" ووزارة الأمن الداخلي وإدارة شرطة ميامي مراقبة أي تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.



واعتبارًا من بعد ظهر يوم الاثنين ، وضعت بعض الحواجز البلاستيكية وقام الضباط بدوريات في المنطقة.



وقال رئيس شرطة ميامي، مانويل موراليس للصحفيين إن الشرطة تعمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون المحلية والوكالات الفيدرالية استعدادًا للمحاكمة وستكون لديها موارد كافية للتعامل مع حشود من 5 ألاف إلى 50 ألف شخص، وستشرف دائرة الحماية الفيدرالية (جزء من وزارة الأمن الداخلي) على حماية مبنى المحكمة، بينما ستكون خدمة المارشال الأمريكية (أقدم وكالة أمريكية لإنفاذ القانون) مسئولة عن حماية الأشخاص في المبنى، أما الخدمة السرية الأمريكية ستشرف على حماية الرئيس السابق.



* ترامب بعد مثوله أمام المحكمة



من المقرر أن يعود الرئيس السابق إلى منتجع بدمينستر بولاية نيوجيرسي بعد مثوله أمام المحكمة.



ومن غير المتوقع أن يتحدث ترامب علنًا أثناء وجوده في ميامي، حيث أعلنت حملته الانتخابية الرئاسية أنه سيلقي بيانًا من نادي الجولف بيدمينستر في الساعة 8:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



كان ترامب قد اتخذ نفس النهج بعد محاكمته في نيويورك بقضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال أبريل الماضي، فبعد مثوله أمام المحكمة عاد إلى مار إيه لاجو، وألقى خطابًا أمام أنصاره في تلك الليلة.