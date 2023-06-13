السفارة الروسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني

احتفلت السفارة الروسية بالقاهرة، مساء الاثنين، بالعيد الوطني لروسيا الذي يوافق 12 يونيو من كل عام، وذلك بحضور وزراء وسفراء وممثلي وسائل الصحافة والإعلام.

وشارك في الفعاليات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، ومحمد معيط وزير المالية، والمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وسفراء دول بيلاروسيا والصين وماليزيا وأرمينيا، وطاجيكستان.

كما شارك الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير «الشروق» وعضو مجلس الشيوخ، والإعلامي عمرو عبدالحميد.

ويرجع تاريخ العيد الوطني «يوم روسيا» الموافق 12 يونيو من كل عام إلى عام 1990، عندما أعلن الرئيس الأسبق بوريس يلتسين إعلان سيادة روسيا الاتحادية، وتقام في هذا اليوم الذي يعد عطلة رسمية الفعاليات الاحتفالية في الداخل و الخارج.

من جهته، قال سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو، خلال كلمته في الحفل، إنه على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة المفروضة تتطلع روسيا إلى المستقبل بثقة، حيث تواصل تطوير الاقتصاد القومي وتوسيع التفاعل مع الأصدقاء في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأكد بوريسينكو أن الروس فخورون بصداقتهم الطويلة الأمد مع مصر، مضيفا: "في هذا العام يتم الاحتفال بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، ونحن مرتبطون باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي ما يرمز إلى المستوى العالي من التفاهم والثقة المتبادلتين. ونعمل معا من أجل تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقال إن روسيا تساعد مصر في بناء محطة الطاقة النووية الأولى في البلاد وضمان الأمن الغذائي من خلال إمداد منتظم من القمح، مشيرا إلى تزايد عدد السياح الروس الذين يستمتعون بضيافة المصريين بالإضافة إلى عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون في الجامعات الروسية.