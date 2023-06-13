الكبار يتطلعون لبلوغ النهائيات بالجولة قبل الأخيرة لتصفيات أمم أفريقيا 2023

بعدما حسمت العديد من المنتخبات تأهلها مبكرا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، تتطلع باقي القوى الكروية الكبرى في القارة السمراء لحجز مقاعدها في المسابقة دون انتظار الجولة الختامية للتصفيات.

وتنطلق غدا الأربعاء مباريات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، حيث تستمر فعالياتها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وستكون تلك الجولة حاسمة بشكل كبير في تحديد هوية العديد من المنتخبات الصاعدة للمسابقة، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبا، حيث يصعد للنهائيات المتصدر والوصيف في المجموعات الـ12 بالتصفيات.

وضمنت 7 منتخبات تأهلها لأمم أفريقيا القادمة هي السنغال (حاملة اللقب)، والجزائر، وتونس، والمغرب، وجنوب أفريقيا، وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى كوت ديفوار.

في المجموعة الأولى، يلتقي منتخب نيجيريا، المتوج بأمم أفريقيا 3 مرات، مع مضيفه سيراليون، في حين يلعب منتخب غينيا بيساو مع مضيفه منتخب ساوتومي وبرنسيب.

ويكفي المنتخب النيجيري، الذي يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، نقطة التعادل فقط للتأهل رسميا للنهائيات، أمام منتخب سيراليون، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط.

وربما يصعد أيضا منتخب غينيا بيساو، صاحب المركز الثاني بسبع نقاط للبطولة، حال فوزه على منتخب ساوتومي، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة، وتعثر سيراليون أمام نيجيريا.

في المجموعة الثانية، يحل منتخب بوركينا فاسو ضيفا على منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، فيما يلعب منتخب إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)، مع ضيفه منتخب توجو.

ويخوض منتخب بوركينا فاسو المباراة بأعصاب هادئة بعد تأهله للنهائيات في ظل تصدره ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يتطلع منتخب كاب فيردي، صاحب المركز الثاني بسبع نقاط، لحصد النقاط الثلاث أملا في حسم التأهل دون النظر لنتيجة لقاء منتخبي إيسواتيني وتوجو، اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطتين.

ويلتقي منتخب بوروندي مع ضيفه منتخب ناميبيا في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا منتخب الكاميرون فقط، في ظل استبعاد المنتخب الكيني من التصفيات بسبب التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم بالبلاد.

وتتصدر ناميبيا، التي تخوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات، ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيها منتخب الكاميرون الذي يتبقى له لقاء وحيد أيضا، ويتذيل منتخب بوروندي الترتيب بنقطة واحدة، حيث تنتظره مباراة أخرى مع الكاميرون.

في المجموعة الرابعة، يلعب منتخب مصر مع مضيفه منتخب غينيا، حيث ستكون نقطة التعادل كافية لكلا المنتخبين من أجل التأهل رسميا، دون النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بنفس المجموعة بين إثيوبيا ومضيفتها مالاوي.

ويتصدر منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، ترتيب المجموعة بتسع نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب غينيا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بينما يحتل منتخبا مالاوي وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع بنقطتين.

ويبدو الصراع على أشده في المجموعة الخامسة، حيث تحل غانا، الفائزة باللقب 4 مرات، ضيفة على مدغشقر، وتلعب أفريقيا الوسطى مع ضيفتها أنجولا.

وتتصدر غانا الترتيب بثماني نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيها منتخب أفريقيا الوسطى، ويتواجد المنتخب الأنجولي في المركز الثالث بخمس نقاط، وتقبع مدغشقر في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وسيكون منتخب الجزائر، الذي حمل كأس البطولة عامي 1990 و2019، في نزهة حينما يواجه مضيفه منتخب أوغندا في المجموعة السادسة، التي تشهد مواجهة متكافئة بين تنزانيا وضيفتها النيجر.

ويحلق منتخب الجزائر في الصدارة بـ12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليصعد بجدارة للنهائيات عن تلك المجموعة، التي تتصارع فيها المنتخبات الثلاثة الأخرى على بطاقة التأهل الثانية، حيث تحتل تنزانيا وأوغندا المركزين الثاني والثالث بأربع نقاط، بفارق نقطتين أمام النيجر صاحبة المركز الأخير.

ويسعى منتخب مالي لحسم تأهله حينما يواجه مضيفه منتخب الكونغو، بطل المسابقة عام 1972، في المجموعة السابعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين جنوب السودان وضيفتها جامبيا.

ويتواجد منتخب مالي على الصدارة بتسع نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب منتخبي الكونغو وجامبيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث، ويتذيل جنوب السودان الترتيب بثلاث نقاط.

وسيكون منتخب زامبيا على موعد مع التأهل للبطولة التي أحرز لقبها عام 2012، حينما يستضيف كوت ديفوار، الفائزة باللقب عامي 1992 و2015، في المجموعة الثامنة، التي تشهد مباراة أخرى بين ليسوتو وضيفتها جزر القمر.

ويحتاج المنتخب الزامبي، صاحب المركز الثاني بتسع نقاط، للتعادل فقط أمام منتخب كوت ديفوار، المتصدر بعشر نقاط، للصعود رسميا، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بين ليسوتو متذيلة الترتيب بنقطة وحيدة، وجزر القمر، التي تحتل المركز الثالث بثلاث نقاط.

وتشهد المجموعة التاسعة مواجهة عربية خالصة بين السودان، الحاصلة على اللقب عام 1970، وضيفتها موريتانيا، بينما يستضيف منتخب الجابون، نظيره الكونغولي الديمقراطي، بطل المسابقة عامي 1968 و1974.

وتبدو الأمور مشتعلة تماما في المجموعة التاسعة، حيث تمتلك منتخباتها الأربعة كامل الحظوظ في الصعود للنهائيات، فتتصدر الجابون الترتيب بسبع نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيها منتخب السودان، بينما تتواجد موريتانيا في المركز الثالث بخمس نقاط، وتحتل الكونغو الديمقراطية قاع الترتيب بأربع نقاط.

وفي المجموعة العاشرة، تلتقي تونس، حاملة لقب نسخة أمم أفريقيا 2004، مع مضيفتها غينيا الاستوائية، بينما يخرج منتخب ليبيا لملاقاة مضيفه منتخب بوتسوانا.

وتتربع تونس على القمة بعشر نقاط، بفارق نقطة أمام غينيا الاستوائية، صاحبة المركز الثاني بتسع نقاط، التي تحتاج لنقطة وحيدة فقط للصعود، بينما يحتل منتخب ليبيا المركز الثالث بثلاث نقاط، وتتواجد بوتسوانا في مؤخرة الترتيب.

وتشهد المجموعة الحادية عشر مواجهة شرفية بين منتخب المغرب ومضيفه منتخب جنوب أفريقيا، بعد ضمان المنتخبين صعودهما رسميا في المجموعة التي تضم أيضا منتخب ليبيريا فقط، عقب استبعاد زيمبابوي.

ويتصدر منتخب المغرب، رابع مونديال قطر 2022 والفائز بأمم أفريقيا عام 1976، الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد خوضه مباراتين فقط، بفارق نقطتين أمام منتخب جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني بعد لعبه 3 لقاءات، ويقبع منتخب ليبيريا، الذي شارك في 3 مباريات أيضا، في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويخوض منتخب السنغال، الذي فاز بأمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه خلال النسخة الماضية بالكاميرون، لقاء للشهرة مع مضيفه منتخب بنين في المجموعة الـ12، التي تشهد مباراة أخرى بين رواندا وضيفتها موزمبيق.

ويحل المنتخب السنغالي في الصدارة بـ12 نقطة، فيما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثاني بأربع نقاط، بفارق نقطة أمام رواندا، صاحب المركز الثالث، ونقطتين أمام بنين، صاحبة المركز الأخير، حيث تبدو المنافسة شرسة بين تلك المنتخبات الثلاث لخطف بطاقة الترشح الثانية عن هذه المجموعة.

يذكر أنه كان مقررا إقامة النهائيات في صيف العام الحالي، غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرر تأجيلها بسبب تزامنها مع موسم سقوط الأمطار في كوت ديفوار.