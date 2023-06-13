رئيس كينيا يتعهد بجمع البرهان وحميدتي لإنهاء أزمة السودان

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وعد الرئيس الكيني وليام روتو، بترتيب لقاء بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وفائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد بعد فشل اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار، وفق الرئاسة الكينية.

ومنذ بداية النزاع في 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أبرم الجانبان أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار لكنها فشلت جميعها، وحذرت أمريكا والسعودية السبت من وقف الوساطة إذا لم يحترم وقف إطلاق النار 24 ساعة.

وإلى جانب الجهود الأميركية والسعودية، دعا الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا «إيجاد»، إلى مفاوضات بوساطة رئيس جنوب السودان سلفا كير.

وأعلنت «إيجاد» في قمّة بجيبوتي، أنّها ستزيد عدد الدول المكلفة بحلّ الأزمة، حيث تترأّس كينيا لجنة رباعية تضمّ إثيوبيا، والصومال، وجنوب السودان.

وقال روتو للصحافيين في جيبوتي، وفق بيان الرئاسة الكينية: «كينيا تلتزم بجمع الجنرالين السودانيين في لقاء وجهاً لوجه لإيجاد حلّ دائم للأزمة».

وأضاف: «في الأسابيع الثلاثة المقبلة، سنبدأ حواراً وطنياً شاملاً»، معلناً إنشاء ممرّ إنساني في غضون أسبوعين لتسهيل إيصال المساعدات.

وجاء في مسودة بيان اجتماع «إيجاد»، نشره مكتب روتو أن زعماء الرباعية سيرتبون لقاءً وجهاً لوجه بين البرهان ودقلو في إحدى عواصم المنطقة.