تجهيز 8 مجازر لفحص وذبح الأضاحي بالمجان في مطروح

قال الدكتور عبد المجيد أبو شادي مدير عام مديرية الطب البيطري في مطروح، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال الأضاحي وذبحها بالمجان خلال أيام عيد الأضحى، مع الإشراف البيطري الكامل، وفحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وخلوها من الأمراض المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان، وذلك من خلال المجازر المنتشرة في المحافظة، وهي مجازر "مرسى مطروح، رأس الحكمة، وبراني، والسلوم وسيوة، العلمين والنجيلة والضبعة".

وأضاف "أبو شادي"، في بيان له اليوم الخميس، أن مجزر الحمام يتم تطويره الآن على أعلى مستوى ليصبح مجزرًا آليًا.

وأوضح أن مجازر المحافظة تستعد لاستقبال المواطنين الراغبين في الذبح من خلال خدمة مجانية مقدمة لأهالي مطروح، والتعاون في التخلص الآمن من مخلفات الذبح، والحفاظ على نظافة شوارع المحافظة من التلوث البيئي.