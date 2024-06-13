استمرت حركة المسافرين في مطار فرانكفورت الألماني في الزيادة في مايو الماضي.

وأعلنت شركة فرابورت المشغلة للمطار، اليوم الخميس، أن عدد ركاب أكبر مطار ألماني وصل الشهر الماضي إلى 5.5 مليون شخص بارتفاع بنسبة تقارب 7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضحت الشركة المدرجة، على مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة أنه نتيجة للعطلات المبكرة لعيد العنصرة، فإنه كان هناك طلبا كبيرا على الرحلات إلى دول جنوب أوروبا في الشهر الماضي.

ومع ذلك، فإن عدد الركاب لا يزال أدنى من مستواه في نفس الشهر من عام 2019 (قبل جائحة كورونا) بنسبة تقارب 12%.

يذكر أن الإضرابات التي حدثت في الربع الأول من العام في شركة لوفتهانزا للطيران وفي نقاط التفتيش للمسافرين في المطارات، تسببت في إبطاء التطور.

كما أدت الثلوج والجليد إلى إلغاء العديد من الرحلات في بعض الأحيان، ومع ذلك، زاد عدد الركاب في مطار فرانكفورت في الربع الأول بمعدل يزيد عن عشرة في المئة إلى 12.5 مليون شخص.

وكان عدد ركاب المطار الذي سجلته فرابورت، وصل في أبريل إلى 5.1 مليون شخص.

وبدوره يتوقع الرئيس التنفيذي لفرابورت، شتيفان شولته، أن يصل إجمالي عدد ركاب مار فرانكفورت في العام الحالي إلى ما يتراوح بين 61 و65 مليون شخص.