 مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده - بوابة الشروق
الخميس 13 يونيو 2024 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده

محمود عيسى
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:12 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:12 ص

قال الإعلامي مهيب عبد الهادي، اليوم الخميس، أن أزمة إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز بسبب المنشطات ستمر مرور الكرام واللاعب سيرفع عنه الإيقاف وسيعود للمشاركة مع فريقه في الفترة المقبلة.

وصرح خلال برنامجه (اللعيب) والذي يذاع على قناة MBC مصر:" أزمة منشطات رمضان صبحي هتعدي على خير وقرار إيقافه مؤقت فقط واللاعب جدد عقده مع بيراميدز لمدة 5 مواسم قادمة".

يذكر أن حازم خميس رئيس منظمة مكافحة المنشطات كان قد صرح تلفزيونيًا بتحويل رمضان صبحي للتحقيق وأن اللاعب ممنوع وموقوف عن المشاركة مع بيراميدز لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات واتخاذ القرار النهائي سواء بتعليق قرار إيقافه أو توقيع عقوبة على اللاعب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك