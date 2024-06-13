مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده

قال الإعلامي مهيب عبد الهادي، اليوم الخميس، أن أزمة إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز بسبب المنشطات ستمر مرور الكرام واللاعب سيرفع عنه الإيقاف وسيعود للمشاركة مع فريقه في الفترة المقبلة.

وصرح خلال برنامجه (اللعيب) والذي يذاع على قناة MBC مصر:" أزمة منشطات رمضان صبحي هتعدي على خير وقرار إيقافه مؤقت فقط واللاعب جدد عقده مع بيراميدز لمدة 5 مواسم قادمة".

يذكر أن حازم خميس رئيس منظمة مكافحة المنشطات كان قد صرح تلفزيونيًا بتحويل رمضان صبحي للتحقيق وأن اللاعب ممنوع وموقوف عن المشاركة مع بيراميدز لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات واتخاذ القرار النهائي سواء بتعليق قرار إيقافه أو توقيع عقوبة على اللاعب.